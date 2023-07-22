Hasan Dağı’ndan püsküren lavlar ile oluşan ve dünyanın en büyük 2. vadisi olma özelliğini taşıyan Ihlara Vadisi yaz mevsiminin gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kapadokya’ya açılan kapı olan Aksaray’ın Ihlara beldesinde bulunan ve bölgenin en önemli ören yerlerinden birisi olan Ihlara Vadisi’ne bu yıl da yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. 394 basamaklı merdivenle inilen ve 14 kilometre uzunluğundaki doğal kanyondan oluşan Ihlara Vadisi içerisinde yüzlerce kaya oyma eski yaşam mekanları, mağaralar ve kiliseler bulunuyor. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini merkez olması nedeniyle kayalara oyulmuş çok sayıda kilise, şapel ve manastırıyla her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ihlara Vadisi, içerisinden geçen Melendiz Çayı ile de adeta yaşam buluyor. 2023 yılının ilk 6 ayında 250 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ihlara vadisine yılsonuna kadar 600 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Ailesiyle birlikte vadiyi gezmeye gelen Adem Kavuklu (50), “İlk defa geliyoruz. Güzel, beğendik, doğallığını yitirmemiş güzel bir yer” dedi. Naci Bayrak (26) ise “Vadi güzelmiş. İnternette gördük. Gelelim dedik ve beğendik” şeklinde konuştu. Vadiyi beğendiğini belirten Büşra Arslan (26), “Çok serin bir ortam, çok güzel, sevdik buraları” derken, Hasan Ceyhan (28) ise “Buraya gezmeye geldik Ihlara Vadisi’ne. Çok güzel, doğa, mağara, dereler, hepsi güzel. Suyu çok serin, çocuğumla, ailemle geziyorum” ifadelerini kullandı. İHA