Dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul edilen Basilica Therma Roma Hamamı, kapsamlı bir çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmasının ardından yerli ve yabancı turistlere kapılarını yeniden açtı.

Tarihi Roma Hamamı’nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler, Sarıkaya ilçesine akın ederek aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi ve tarihi yapıyı gezme fırsatını yakaladı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Roma Hamamı'nın Yozgat için büyük bir kültürel değer taşıdığını vurgulayarak, “Yıl içerisinde Roma Hamamı’nın çevre düzenlemesi, aydınlatması yapıldı ve havuza su verilmesi sağlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, hem restorasyon hem de saha düzenleme işlemleri tamamlandı. Ziyaretçilerimiz artık hem gündüz hem de gece bu tarihi yapıyı görebiliyorlar,” dedi.

Fransa’dan Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine tatil için gelen Gökhan Gökalp, “Yurtdışından Fransa’dan ailemin yanına geldim. Burası birkaç yıl öncesine kadar böyle değildi, yapılan çalışmalar gerçekten etkileyici. Yürüyüş alanları ve oturma alanları yapılmış, yapı çok güzel hale gelmiş. Arkadaşlarımla gezmeye geldik ve onları da bu tarihi yapı ile tanıştırıyorum. Onlar da memleketlerine döndüklerinde burayı anlatacaklar,” şeklinde konuştu.

Almanya’dan gelen Ertuğrul Yalçın ise, “Boğazlıyan ilçesinde yaşıyorum ve Sarıkaya’ya Roma Hamamı’nı görmek için ailemle geldim. Geçen yıl burayı ziyaret ettiğimde henüz açılmamıştı, ancak bu yıl tarihi yapıyı görebildik. Gerçekten çok güzel bir yer,” dedi.

Sarıkaya Roma Hamamı, hem tarihseverler hem de turistler için önemli bir ziyaret noktası olmaya devam ediyor.