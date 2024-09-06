Henüz yedi ay önce faaliyete geçen bu fabrika, kısa sürede dünya çapındaki birçok ünlü markanın üretim merkezi haline geldi.

Eşofman takımları, tişörtler ve polar gibi geniş bir ürün yelpazesiyle, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarına hitap eden fabrika, özellikle Napoli taraftar mağazaları için ürettiği ürünlerle dikkat çekiyor.

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bu tekstil fabrikası, üretim kapasitesini hızla artırarak hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de uluslararası pazarlarda Türk tekstil sektörünün gücünü ortaya koyuyor.

Fabrikada üretilen ürünler başta İtalya olmak üzere, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık 1 milyon ürün üretme kapasitesine sahip olan fabrika, 220 çalışanıyla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlarken, Yozgat’taki istihdam sorununa da çözüm oluyor.

NAPOLİ’NİN TARAFTAR ÜRÜNLERİ YOZGAT’TA ÜRETİLİYOR

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bu fabrikanın en dikkat çekici üretimlerinden biri de İtalya Serie A'nın köklü kulübü Napoli’nin resmi taraftar mağazalarında satılan ürünler. Napoli’nin taraftarlarına sunduğu eşofman takımları, polo yaka ve basic tişörtler ile polar ürünler, büyük bir titizlikle Yozgat’taki bu fabrikada üretiliyor. Fabrika Müdürü Bülent Boyoğlu, Napoli için üretilen ürünlerin dünya çapında bir kulübe hizmet etmenin gururunu yaşattığını ifade ederek, “Napoli taraftarlarının store mağazalarından satın aldıkları ürünlerin Yozgat’ta üretiliyor olması, hem bizim için hem de Yozgat için büyük bir başarı. Bu işbirliği, Türk tekstilinin kalitesini uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamaktadır” dedi.

YOZGAT’TAN DÜNYA PAZARINA AÇILAN BİR KAPI

Büyük markalar için üretim yapan bu fabrika, sadece Napoli ile sınırlı kalmıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önde gelen giyim markaları için de geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Polo yaka ve basic tişörtlerden eşofman takımlarına kadar birçok ürün, İtalya, ABD, Kanada, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerdeki mağazalara gönderiliyor. Fabrika Müdürü Boyoğlu, fabrikanın kısa sürede büyük bir ivme kazandığını ve her geçen gün büyüyen bir üretim kapasitesiyle uluslararası alanda daha fazla marka ile işbirliği yapmayı hedeflediklerini belirtiyor.

“Yedi ay önce faaliyete başladık ve şu anda 220 çalışanımızla üretim yapıyoruz. Hedefimiz yıllık 1 milyon ürün üretim kapasitesine ulaşmak ve bu kapasiteyi daha da artırarak Türkiye’nin ihracatına katkı sağlamaktır” diyen Boyoğlu, fabrikanın sadece Yozgat’a değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını vurguladı. Boyoğlu ayrıca, "Önümüzdeki dönemde yatırımlarımızı artırarak, hem yeni istihdam sağlayacağız hem de üretim kapasitemizi genişleteceğiz. Özellikle Avrupa pazarında Türk ürünlerinin kalitesi takdir görüyor ve bu başarıda bizim de payımız olduğu için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

YOZGAT TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PARLIYOR

Yozgat’ta faaliyet gösteren tekstil fabrikası, sadece üretim kapasitesiyle değil, istihdama katkılarıyla da dikkat çekiyor. Fabrikada çalışan 220 işçi, modern üretim teknikleri ve yüksek kalite standartlarıyla çalışarak dünya pazarına hizmet veriyor. Yozgat’ın tekstil sektöründe yükselen bir yıldız haline gelmesine katkı sağlayan bu fabrika, uluslararası markalarla yaptığı işbirlikleri sayesinde şehirde ekonomik canlanmayı da beraberinde getiriyor.

Fabrikada çalışan işçiler de memnuniyetlerini dile getiriyor. 40 yıllık tekstil tecrübesi olan Mustafa Öztürk, Yozgat’taki bu fabrikada çalışmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor. “30 yıl İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’ta böyle bir fabrikanın açılmasıyla tereddüt etmeden buraya geldim. Burada dünyaca ünlü markalar için üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin Avrupa’da kullanıldığını bilmek bizi çok gururlandırıyor” diyen Öztürk, fabrikanın Yozgat ekonomisine olan katkısından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

“AVRUPA’NIN ÜRÜNLERİMİZİ GİYMESİ BİZİ GURURLANDIRIYOR”

Fabrikanın deneyimli çalışanlarından Tuğrul Öcalan da benzer duygularla işine olan bağlılığını ifade etti. İstanbul’da çalıştıktan sonra Yozgat’a döndüğünü belirten Öcalan, “Yozgat’ta böyle bir fabrikanın açılacağını duyunca tereddütsüz geldim. Burada makine teknisyeni olarak çalışıyorum ve yurt dışına tişört, polar ve eşofman takımları üretiyoruz. Avrupa’nın birçok ülkesine gönderdiğimiz ürünlerimizin insanlar tarafından beğenilmesi bizi mutlu ediyor” dedi. Öcalan, Yozgat’ta böylesi bir yatırımın yapılmasının hem kendisi hem de şehir için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

BÜYÜYEN ÜRETİM KAPASİTESİYLE YOZGAT EKONOMİSİNE KATKI

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde kısa sürede büyük başarılar elde eden bu tekstil fabrikası, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini daha da artırmayı hedefliyor. Yıllık 1 milyonun üzerinde üretim kapasitesine ulaşmayı amaçlayan fabrika, hem uluslararası pazarda daha fazla söz sahibi olmayı hem de Yozgat ve çevresinde daha fazla istihdam yaratmayı planlıyor.

Fabrika Müdürü Bülent Boyoğlu, “Her geçen gün büyüyen bir fabrikayız. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız siparişler ile sadece Yozgat’ın değil, Türkiye’nin de tekstil sektöründeki gücünü uluslararası arenada daha fazla temsil etmeyi hedefliyoruz. Napoli gibi dünya devlerine ürün sağlamak bizim için büyük bir gurur kaynağı” diyerek geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

YOZGAT’TAN DÜNYAYA AÇILAN BAŞARI HİKÂYESİ

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bu tekstil fabrikası, sadece üretim kapasitesi ve uluslararası markalara hizmet sunmasıyla değil, aynı zamanda bölge ekonomisine sağladığı katkılarla da dikkat çekiyor. İtalya’nın ünlü futbol kulübü Napoli için ürettiği taraftar ürünleriyle dünya çapında bir başarı hikayesine imza atan fabrika, Yozgat’tan dünya pazarlarına uzanan bu yolculuğunda hız kesmeden büyümeye devam ediyor.