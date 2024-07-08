Beşiktaş, Lazio'da forma giyen dünya yıldızı Ciro Immobile ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, son dakika gelişmesi olarak duyurduğu transferle taraftarlarını heyecanlandırdı.

Beşiktaş muhabirlerinin bildirdiğine göre, siyah-beyazlılar Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. 34 yaşındaki İtalyan santrfor, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Lazio ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcünün güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Geçen sezon Lazio formasıyla 43 maçta sahaya çıkan Immobile, 11 gol atarak takımına önemli katkılarda bulundu.

Beşiktaş taraftarları, kulübün bu büyük transfer hamlesini sabırsızlıkla bekliyor. Immobile'nin İstanbul'a gelişi ve imza töreni, siyah-beyazlı camiada büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Övünç Özdem'in haberine göre, Beşiktaş ve Lazio arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Ciro Immobile Beşiktaş'ın yeni golcüsü olacak. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.