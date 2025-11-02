Dünya ve Avrupa Halter Şampiyonu, aynı zamanda Yozgat’ın gururu olan Muhammed Furkan Özbek, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü memleketi Yozgat’a geliyor.

Coşkulu Karşılama Programı

Gerçekleştirilecek karşılama programı, Total Benzinlik Kavşağı’nda saat 14.30’da başlayacak. Program kapsamında Özbek’in hemşehrileriyle buluşması ve başarılarının kutlanması planlanıyor.

Yozgat’ın Gururu Olarak Ön Plana Çıkıyor

Muhammed Furkan Özbek, uluslararası alanda elde ettiği başarılarla Yozgat’ı gururlandırıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile adını spor camiasına altın harflerle yazdıran Özbek, genç sporculara ilham kaynağı oluyor.

Yetkililer, Yozgat halkını şampiyonu coşkuyla karşılamaya davet ederek, etkinliğin şehrin spor ve kültürel yaşamına ayrı bir renk katacağını belirtti.