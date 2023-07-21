Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 IBSA Goalball Gençler Dünya Şampiyonas’na katılan genç kadın GoalBall Milli Takımı oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu. Sao Paolo’dan havalanan tarifeli uçakla 17.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yapan milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri kapıda çiçek ve alkışlarla karşıladı. Havalimanında açıklamalarda bulunan Goalball Milli Takımı’nın başantrenörü Gültekin Karasu, "Olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olduktan sonra alt yapıda yetişen gençlerimizle geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştuk. O sıfatla Brezilya Sao Paulo’da düzenlenen dünya şampiyonasına direkt katılma hakkı kazandık ve orda da oynadığımız tüm maçları kazanarak hiç puan kaybetmeden şampiyon olarak geldik. Onun için çok mutluyuz, gururluyuz’’ ifadelerini kullandı. Şampiyonada gösterdiği performansla dikkat çeken ve çıktığı 7 maçta 41 gol atarak Gol Kraliçesi seçilen Fatmagül Güler ise "Genç takımda dünya şampiyonu olduk. Bu yüzden çok mutluyuz çok gurur verici. A takımda da 2022 yılında dünya şampiyonu olmuştuk. Genç arkadaşlarımla bu yolda herkesi namağlup bir şekilde yenerek finalde de Avusturalya’yı 10-0 yendik. Önümüzdeki yıl da şampiyon olmak istiyoruz. Karşılama için de çok mutlu olduk, beklemiyorduk şoka girdik çiçekler çok güzel. İGA bizim sponsorumuz İGA’ya çok teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı. İHA