Avrupa rekoru kırarak Dünya Şampiyonu olan Defne Kurt, 21 Eylül'de uygulanan kadınlar 50 metre serbest S10 kategorisinde de 27.21'lik derecesiyle altın madalya almaya hak kazandı.

Milli sporcumuz, 22 Eylül'de de Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 200m bireysel karışık S10 kategorisinde temsil etti ve 2:28.30'luk derecesiyle 2. altın madalyasını kazandı. 4 günde 3 altın madalya kazanan milli yüzücümüz böylece bunu başaran ilk sporcumuz oldu.

Kurt, 4 Mayıs 2000 tarihinde İstanbul’da doğdu. Galatasaray Spor Kulübünde spora başlayan Kurt, Bahçeşehir Kolejinde eğitim aldı. Kariyerini ilerleten Kurt, Beytullah Eroğlu (2017) ve Sümeyye Boyacı’dan (2022) sonra tarihimizin üçüncü dünya şampiyonu para yüzücüsü oldu. Defne Kurt, 2018 yılında Avusturya’nın Graz şehrinde düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası’nda sırtüstü kategorisinde üçüncü olmuştu. 200 metre sırtüstü yarışında 2.21.05’lik derecesiyle bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırmıştı.

Defne Kurt, Türkiye’de düzenlenen çeşitli şampiyonalarda fazla sayıda altın madalya kazandı.

Avrupa ve dünya para yüzme şampiyonalarında finale yükselerek Türkiye adına önemli başarılar elde etti.

2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda mücadele ederek ülkemizi temsil etti.

2025 Dünya Para Yüzme Şampiyonası 100 metre kelebek açık yaş kadınlar S10 kategorisinde 1.03.91’lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonadaki üçüncü altın madalyasını kazanan Defne Kurt, bu derecesiyle Avrupa rekorunun da yeni sahibi oldu.