Dünya Rekortmeni Muhammed Furkan Özbek Yozgat'ta Coşkuyla Karşılandı!

Norveç'te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için memleketi Yozgat'ta karşılama töreni düzenlendi.

Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 145 kiloyla altın, silkmede 179 kiloyla gümüş madalya kazanan ve toplamda 324 kiloluk derecesiyle rekor kırarak Türkiye'ye erkeklerde 15 yılın ardından dünya şampiyonluğunu getiren milli sporcu Muhammed Furkan, kentin girişinde kurban kesilerek, dualarla karşılama yapıldı.

Baba Ünal, anne Firdevs Özbek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur ve sporcular tarafından karşılanan Muhammed Furkan, Vali Mehmet Ali Özkan'a ziyarette bulundu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ile milli sporcuyu tebrik eden Özkan, yaptığı konuşmada, Bozok Yaylası'nın, yiğitler şehri Yozgat'ın bir şampiyonu ağırladığını ifade etti.

Yozgat'ın yiğidinin, Norveç'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda rekor üstüne rekorlar kırarak, 15 yıl sonra Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırdığını belirten Özkan, "Yozgat, inşallah coğrafyasında, dünya üzerinde isminden söz ettirecek ki onu da gençlerimiz yapacak. Tebrik ediyorum. Emek veren ailesine, hocalarına ve katkı sunan, dualarıyla yanında olan tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Milletvekili Şahan da sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Hem Ülkemize Hem Yozgat Halkına Madalya Kazandırmak Bizim İçin Tarifsiz Bir Duygu"

Milli sporcu Muhammed Furkan, Yozgat'ta düzenlenen güzel karşılamadan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Kazandığı madalyanın hem dünya rekoru olması hem de 15 yıl aradan sonra gelmesinin büyük bir gurur olduğunun altını çizen Özbek, "Yozgat'ta bugün çok güzel bir karşılama yapıldı. Aldığımız dünya şampiyonluğu 15 yılın ardından gelen ilk altın madalyaydı ve bunu dünya rekoruyla birlikte getirebilmek bize nasip oldu. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Hem ülkemize hem Yozgat halkına böyle bir madalya kazandırmak bizim için tarifsiz bir duygu." diye konuştu.

Özbek, bundan sonraki hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti. Anne Firdevs Özbek ise "Gururluyuz, çok şükür. Allah bize böyle bir evlat nasip etti. Bayrağımızı dalgalandırıyor, bizi gururlandırıyor. Çok mutluyuz. Biz onu yetiştirdik, o da çok şükür bize hayırlı bir evlat oldu." şeklinde konuştu.

Baba Ünal Özbek ise oğullarının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını ifade etti. Ziyaretten sonra Vali Mehmet Ali Özkan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, Muhammed Furkan'a çeşitli hediyeler sundu.