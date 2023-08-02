Temsilci Karaduman, “Dünya Limit Aşımı Günü, her yıl insanlığın gezegenimizdeki doğal varlıklara olan talebinin, ekosistemin kendini yenileme kapasitesini aşma tarihi olarak hesaplıyor” dedi.

Karaduman yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle 2023 yılı ekosistem kapasitesini aştık. 2023 yılının geri kalan 151 gününde gelecek yıldan borç alarak yaşayacağız.Ülkemizin tüketim hızı ise maalesef dünya ortalamasının da üstünde! Bu yıl 22 Haziran’da ülke olarak tüketim limitini aştık.Doğayı kullanılacak bir kaynak olarak gören ve toplumu tüketime teşvik eden bir anlayışla ülkemizi ve gezegenimizi her geçen gün daha fazla tehlikeye atıyoruz. Gezegenimizin sınırlarının zorlandığı, iklim krizinin artan olumsuz etkileriyle her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Yalnızca insanı değil, doğayı ve tüm canlıları odağına alan politikalar üretilmesini gerektiğini bir kez daha vurguluyor, karar vericileri iklim krizine neden olan fosil yakıtlar uğruna doğal varlıkların tahrip ve yok edilmesine engel olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir