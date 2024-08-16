Panamalı savunma oyuncusu Felipe Baloy, 2018 Dünya Kupası'nda Tunus'a attığı golle turnuva tarihine adını yazdırdı. Baloy, bu golüyle Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı dördüncü futbolcu unvanını elde etti.

2018 Dünya Kupası'nda, Panama'nın Tunus'a karşı 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan Baloy, 37 yaşında bu başarıya imza attı. Bu performansıyla, sadece 22 dakika forma giydiği turnuvada dikkatleri üzerine çekti.

Dünya Kupası tarihinin en yaşlı gol atan oyuncusu ise Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda 42 yaşında sahaya çıkan Milla, Rusya'ya karşı oynanan maçta attığı golle bu rekora imza atmıştı. Milla'nın bu golü, Dünya Kupası tarihinin en yaşlı golü olarak kayıtlara geçti.