İl Müdürü Dr. Şahin, 2003 yılının 19 Ağustos günü, Birleşmiş Milletler merkezine bir saldırı gerçekleştirildi. O saldırı sonucu 22 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybettiğini söyledi.

Dr. Şahin yaptığı açıklamada, “Bunun üzerine kendisini insani yardıma adayan on binlerce kişiyi onurlandırmak ve aramızdan ayrılanların anılarını yaşatmak adına 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü belirlendi. İnsani yardım kavramı, can güvenliğinin olmadığı bir ortamda hayatta kalmaya çalışan insanlara yardım etmeyi ve onların yanında olmayı ifade eder. İnsani yardım alanında çalışan kişiler her gün, kim olduğuna ve nerede yaşadığına bakmadan tüm dünyadaki milyonlarca insana yardım ulaştırmaktadır. İnsani yardım çalışanları, tehlikelere ve zorluklara rağmen savaş ve tehlike durumlarında ön saflarda yer alarak ihtiyacı olanlara gerekli yardımı ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Her yıl 19 Ağustos’ta düzenlenen ‘’Dünya İnsani Yardım Günü’’ ile insani hizmetler vererek yaşamlarını riske atan yardım görevlilerine yönelik farkındalık oluşturmak ve insani eylemleri desteklemek için farkındalık oluşturma ve toplumların harekete geçmesi amaçlanmaktadır. Birleşmiş Milletler’in Bağdat’taki merkezine 19 Ağustos 2003 tarihinde yapılan bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden 22 Birleşmiş Milletler çalışanını anmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 19 Ağustos günü ‘’Dünya İnsani Yardım Günü’’ olarak kabul edilmiştir. Dünyadaki yardımsever tüm insanların 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Gününü kutluyor, bu yolda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir