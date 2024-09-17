Fenerbahçe’den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Annesi Yozgatlı olduğu bilinen Güler’in, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Liverpool’a transfer olacağı iddiaları gündemi sarsıyor. Bu gelişme, Real Madrid taraftarları arasında büyük bir şok yaratırken, Arda Güler’in geleceği belirsizliğini koruyor.

ANCELOTTİ'NİN SÖZLERİ UMUT VERDİ, İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Real Madrid’e transfer olduğundan bu yana adından sıkça söz ettiren Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin planlarında önemli bir yere sahip olacağı düşünülüyordu. Ancelotti, sezon başında genç oyuncuya daha fazla forma şansı vereceğini belirtmişti. Ancak, sezonun ilerleyen dönemlerinde Güler’in beklentilerin altında kalması ve sınırlı süre alması, genç futbolcunun başka takımlarla anılmasına yol açtı.

Arda Güler’in bu sezon şu ana kadar La Liga ve diğer turnuvalarda toplam 16 maçta forma giydiği ve bu karşılaşmalarda 6 gol attığı biliniyor. Ancak asist katkısı sağlayamayan genç yıldız, Real Madrid’in yüksek tempolu ve rekabetçi kadrosunda istediği süreleri bulmakta zorlandı. Bu durum, futbolcunun yeni arayışlara girmesine neden oldu.

LİVERPOOL ISRARCI: DEV TRANSFER TEKLİFİ GÜNDEMDE

İspanya ve İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig devi Liverpool’un Arda Güler için ciddi bir teklifle harekete geçeceği öne sürülüyor. Transfer döneminin sona ermesine rağmen Liverpool’un ara transfer dönemi için hazırlık yaptığı ve 70 milyon euro gibi devasa bir teklifle Real Madrid’in kapısını çalacağı ifade ediliyor. Güler’in güncel piyasa değerinin 45 milyon euro civarında olduğu göz önüne alındığında, Liverpool’un bu teklifinin Real Madrid yönetimini zorlayacağı tahmin ediliyor.

İddialara göre, genç futbolcu da Liverpool’un kendisine sunduğu bu projeye sıcak bakıyor. İngiliz ekibinin, Güler’in gelişimine büyük katkı sağlayacak uzun vadeli bir proje hazırladığı ve oyuncuya daha fazla süre vereceği belirtildi. Bu iddialar, Real Madrid taraftarları arasında endişe yaratırken, Arda’nın transfer ihtimalinin her geçen gün daha fazla gündeme gelmesi, İspanyol kulübünde huzursuzluğa neden oldu.

ARDA GÜLER’İN REAL MADRİD KARİYERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI MI?

18 yaşındaki milli oyuncunun Real Madrid kariyeri, başlangıçta büyük umutlarla başlasa da, şu ana kadar istenilen seviyeye ulaşmadı. Sezon başında Fenerbahçe’den transfer edilen Güler, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyel olarak değerlendiriliyordu. Ancak, özellikle diz sakatlığı nedeniyle sezon başında bazı maçları kaçırması ve ardından sınırlı forma şansı bulması, Güler’in takım içerisindeki rolünü belirsizleştirdi.

Teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’e olan güvenini dile getirse de, genç futbolcunun performansına dair soru işaretleri ortadan kalkmış değil. Real Madrid’in yüksek rekabetli kadrosunda Güler’in forma giyme şansının azalması, ayrılık ihtimallerini güçlendirdi.

LİVERPOOL’UN PROJESİ VE GÜLER’İN GELECEĞİ

Liverpool, Arda Güler’i kadrosuna katmak için ciddi bir plan hazırlıyor. Jürgen Klopp’un yönettiği İngiliz devi, özellikle genç ve yetenekli oyuncuları kadrosuna dahil ederek uzun vadeli başarılar elde etmeyi hedefliyor. Güler’in yüksek teknik kapasitesi, oyun zekâsı ve genç yaşına rağmen gösterdiği olgun performans, Liverpool’un dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Liverpool’un Güler’e düzenli forma şansı vereceği ve takımın kilit oyuncularından biri haline getireceği belirtiliyor. Premier Lig’in hızlı ve fiziksel yapısı, Güler’in oyun tarzına uyum sağlamasını gerektirebilir, ancak genç futbolcunun potansiyeli, Liverpool yönetimini bu transferde kararlı hale getiriyor.

REAL MADRİD YÖNETİMİ KARAR AŞAMASINDA

Real Madrid yönetimi ise Arda Güler’in geleceği konusunda kritik bir kararın eşiğinde. Genç oyuncunun potansiyelini göz ardı etmek istemeyen kulüp, aynı zamanda Liverpool’un sunduğu yüksek teklif karşısında zor bir tercih yapacak gibi görünüyor. Güler’in ayrılması durumunda, Real Madrid’in hücum hattında yaşanacak değişiklikler ve transfer stratejisi de merak konusu.

Öte yandan, Arda Güler’in Real Madrid'deki gelişimi ve kariyerinin nasıl şekilleneceği spor dünyasında büyük bir merakla takip ediliyor. Güler’in ara transfer döneminde Liverpool’a gidip gitmeyeceği ve Real Madrid’in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği, futbol kamuoyunun yakından izlediği konular arasında yer alıyor.