C-Serisi, GLC ve EQE modellerini kapsayan 17 binden fazla araç servislere çağrılırken, şirket sürücülere “vakit kaybetmeden kontrol yaptırın” uyarısında bulundu.

Mercedes-Benz, direksiyon sistemindeki kritik bir hata nedeniyle dünya genelinde 17 bin 606 aracı geri çağırıyor. C-Serisi, GLC ve EQE modellerini kapsayan kampanya kapsamında araç sahipleri ücretsiz kontrol için servislere davet ediliyor.

Direksiyon Devre Dışı Kalıyor

Artı49'un haberine göre Alman Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), 2 Mart 2022 ile 23 Temmuz 2025 arasında üretilen araçlarda direksiyon bağlantı vidasının gevşeme riski taşıdığını açıkladı. Bu hata, direksiyonun işlevini kaybetmesine ve sürüş güvenliğinin tamamen tehlikeye girmesine yol açabilir.

Şimdilik bu kusurdan kaynaklanan herhangi bir kaza bildirilmedi. Ancak uzmanlar, direksiyon gibi hayati bir parçadaki riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Araç Sahiplerine Posta Yollanacak

Geri çağırma, C-Serisi (Baureihe 206), GLC ve GLC Coupé (Baureihe 254) ile EQE elektrikli modelini (Baureihe 295) kapsıyor. Almanya’da 2 bin 651 aracın etkilendiği belirtildi.

Mercedes, araç sahiplerine posta yoluyla ulaşarak KBA referans numarası 15473R üzerinden bilgilendirme yapacak. Yetkili servislerde yapılacak kontrolde vida bağlantısı incelenecek ve gerekirse sıkılacak.

Şasi Numaranızı Kontrol Edin

Sürücüler, araçlarının geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini şasi numarası (FIN) ile Mercedes’in resmi internet sitesinden veya KBA’nın çevrimiçi veri tabanından sorgulayabilecek.

Yetkililer, araç sahiplerine randevu alarak hızlıca kontrol yaptırmalarını tavsiye ediyor.

"Müşteri Güvenliği Önceliğimiz Var"

Mercedes-Benz yaptığı açıklamada, müşteri güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirterek sürecin şeffaf ve hızlı şekilde yürütüleceğini ifade etti. Marka, bu tür hataların nadir görüldüğünü ancak “sıfır risk politikası” gereği harekete geçildiğini açıkladı.

Araç sahiplerinin vakit kaybetmeden yetkili servislere başvurması, olası tehlikelerin önüne geçmek açısından kritik önem taşıyor.