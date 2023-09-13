İncelemeye, Dünya Bankasından Sanjay Srivastava Çevre ve Doğal Kaynaklar ve Mavi Ekonomi Uygulama Müdürü, Gulana Enar Hajiyeva Dünya Bankası Çevre Uzmanı, Stavros Papageorgious Kıdemli Doğal Kaynak Yönetim Uzmanı, Ayrılacak Olan Proje Lideri, Neeta Hooda Kıdemli Doğal Kaynak Yönetim Uzmanı ,Yeni Başlayan Proje Lideri, Bora Sürmeli Dünya Bankası Uzmanı, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Orman Genel Müdürlüğü Torak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı TULİP Proje Koordinatörü İbrahim Ergüven ve Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürü Mahmut Kılıç, Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir, Yozgat Orman İşletme Müdürü Türkay Karaçay, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, Sivas Orman Fidanlık Müdürü Mahmut Tulay, İşletme Müdür Yardımcıları Onur Kaya ve Uğur Arıcan, Orman İşletme Şefleri ve ATM Şefleri katıldı.

İki gün süren programın ilk günü, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yapımı devam eden Çekerek Lavanta Adası Konaklamalı Orman Parkında gerçekleşti. Program Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ın selamlama konuşması ile başladı.

Ardından Bölge Müdür Yardımcısı Abdulvahap Özdemir tarafından projelerle ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi. Daha sonra projeden yararlanan köylülerle görüşüldü. Toplantıda proje ile ilgili detaylı görüşmeler yapıldıktan sonra Çekerek Lavanta Adası Konaklamalı Orman Parkı'nda incelemelerde bulunularak ilk gün sona erdi.

Programın ikinci gününde, Sivas’ta gerçekleşen programda “Sarıçal ve Subaşı Köyleri Civarı Çok Amaçlı Uygulama Projesi" sahalarında incelemelerde bulunuldu. Daha sonra projeden faydalanan Sarıçal köyü ziyaret edilerek görüşmeler yapıldıktan sonra program sona erdi.​ (Alpaslan Demir)