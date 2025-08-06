Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Mithat Coşkunsoy ve yönetim üyeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Uyum Daire Başkanı Nevzat Özer’i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Coşkunsoy ve Genel Başkan Yardımcısı Serdal Baygül ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Uyum Daire Başkanı Nevzat Özer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, derneğin bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü hizmetler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Görüşmede, Bakanlık yetkilileri, derneğin ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği eğitim faaliyetlerine destek vereceklerini ifade etti.