Genel Başkan Coşkunsoy, “Yusuf Hocamızın yeni görevinde de üstün gayretle çalışacağına yürekten inanıyoruz ve başarılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Coşkunsoy, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, “Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem toplumu hem de yetkilileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Coşkunsoy, bu tür ziyaretlerin toplumun farkındalığını artırmada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Müftü Bingöl de ziyaretin kendisi için moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, “Gölbaşı’nda geçirdiğim süre boyunca kazandığım tecrübeleri yeni görevimde en iyi şekilde değerlendireceğim” dedi.