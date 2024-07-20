Tokat’ta sıcaktan bunalan sanayi çalışanı, dükkan önündeki musluğun altında hem serinlemeye çalışıp hemde duş almak isteyince arkadaşlarının deterjanlı şakasına maruz kaldı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sanayide çalışan Ramazan Aşlayıcı, sıcaktan bunalarak dükkanının önündeki musluğun altına oturdu. Soğuk suyla serinlemeye çalışan Aşlayıcı, ustalarına "Şampuan da olsa süper olacaktı" diyerek seslendi. Bu isteği espriyle karşılayan arkadaşları, Aşlayıcı’nın kafasına bulaşık deterjanı döktü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden ustası Yusuf Temiz, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede izlenme rekoru kırarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Yaşadığı anları anlatan Ramazan Aşlayıcı; "Erbaa sanayisinde çalışırken hava sıcaktı bunaldım ve yandım. Çeşmenin altına girdim. Girerken habersizdim şampuan döktüler. Kafam gözüm şampuan oldu. Benim için de güzel bir anı oldu" dedi.