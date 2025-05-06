Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), düğünlerde çalınan şarkılardan artık telif ücreti alınacağını duyurdu. Alınan kararla birlikte evlenmek isteyen çiftlere yeni bir maliyet kalemi daha eklenecek.

MESAM Başkanı Recep Ergül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar düğün salonlarının telif ödemediğini belirterek, bu durumun eser sahiplerini zarara uğrattığını söyledi. Ergül, "Çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. Düğün salonları bugüne kadar hiç telif ödemedi. Aynı mahkemenin verdiği bir karar, tüm kazanımlarımızı 30 sene geriye götürebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yeni uygulamanın nasıl hayata geçirileceğine dair hazırlıkların sürdüğü belirtilirken, sektörden itiraz sesleri de yükselmeye başladı. Düğün Planlama Sitesi Kurucusu Emek Kırbıyık, telif ücretinin çiftler için ek bir yük olacağını belirterek uygulamaya karşı çıktı. Kırbıyık, "Kar amacı olmayan bir etkinlikte bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Mekan kiralanmışsa ve çift müzikleri kendi getirdikleri DJ aracılığıyla çalıyorsa bu aslında ticari değil, kendi aralarında eğlenmeye giriyor" dedi.

Uygulamanın yürürlüğe giriş tarihi ve nasıl denetleneceği ise henüz netlik kazanmadı.