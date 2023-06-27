Edinilen bilgilere göre, Çorum il merkezi Boğabağ köyündeki bir düğünde ikram edilen yemekten yiyen A.Ç. (14), E.Ç. (12) ve M.Ç. (3) isimli 3 kardeşte, bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri başladı. Rahatsızlanan 3 kardeş ambulansa Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Zehirlendiği belirlenen 3 kardeş tedavi altına alındı. Zehirlenen çocuklardan M.Ç.’nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. İHA