Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bazı vatandaşlar düğünlere başladı. Yeni yuva kuran çiftler evlerindeki eksik eşyalar için araştırmalar yaparken, mobilya ise en önemli ihtiyaçlardan birisi. Buna bağlı olarak gelebilecek taleplere karşı hazırlıklı olmak için deposunu dolduran mobilyacı esnafı, işlerin hala bekledikleri kadar aktif olmadığını ifade etti. Kış sezonu sonrası yoğunluk bekleyen esnaf, pandemi döneminde bozulan işlerin hala normale dönmediğini belirterek ilerleyen günlerde işlerinin normalleşmesini umut ettiğini dile getirdi.

“Normalde böyle değildi, bu aylarda işler durgun olmazdı”

Eskişehir’de mobilyacılık yapan Ayten Güngören, pandemi sonrasında işlerin bir türlü düzelmediğini söyledi. Güncel düğün paketi fiyatlarıyla ilgili bilgiler de aktaran Güngören, “Paketlerimizin fiyatı içeriğine göre değişiyor. 55 bin liradan başlıyor, yukarısına doğru pek sınır yok. 65 bin liraya orta kalitede diyebileceğimiz ideal bir düğün paketi almak mümkün. Yatak odası, koltuk takımı ve yemek odası olmak üzere üçlü bir paket. Ancak sezon gelmesine rağmen sektörde hala hareketlilik yok gibi, günü gününü tutmuyor. Bir gün bakıyorsunuz çok yoğun oluyor, öteki gün ise kimse olmuyor. Yani biz de bunun sebebini çözemedik. Normalde böyle değildi, bu aylarda işler durgun olmazdı. Pandemi sonrasında biraz böyle oldu. Fiyatların yükselişi de ister istemez işleri etkiliyor. Günümüzü kurtarıyoruz ama işler eskisi gibi değil” dedi. İHA