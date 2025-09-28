Çorum'un Alaca ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobilin yoldan çıkarak tarlaya devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Hışır Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 GT 3488 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yolundan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Hatice A. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.