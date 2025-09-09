Yapılan bir düğün, silahların gökyüzüne çevrilmesiyle faciaya dönüştü. Düğünde havaya rastgele açılan ateş, henüz 6 yaşındaki Ayşe Demirhan’ın yaşamını elinden aldı.

Kurşun Göğsüne İsabet Etti

Düğün sırasında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya ateş açıldı. Açılan kurşunlardan biri, 6 yaşındaki Ayşe Demirhan’ın göğsüne isabet etti. Küçük kız kanlar içinde yere yığılırken, düğün alanında büyük panik yaşandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Varto Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük Ayşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan bir kişi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Şüpheliler Gözaltında

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, silahı ateşlediği değerlendirilen bazı kişiler gözaltına alındı. Küçük Ayşe’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, düğünlerde silah kullanılmasının ciddi bir kamu güvenliği sorunu olduğuna dikkat çekerek olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

Olay, Muş’un Varto ilçesine bağlı Şanlıca köyünde gerçekleşti.