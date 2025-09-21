Edinilen bilgiye göre, Adana’nın Kozan ilçesinde Yüksekören Mahallesi’nde düğün sırasında kız tarafı ve erkek tarafı arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan çıkan kavgada kardeş olan İlhan A., bıçakla, Ahmet Can A. ise başına aldığı darbe sonucu hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.