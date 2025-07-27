Tokat’ın Niksar ilçesinde düğünden dönen ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde ilçeye bağlı Danişmend Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ş.E. idaresindeki 60 ADA 890 plakalı Tofaş marka otomobil Niksar istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada yayalardan İbazal Vardar ağır şekilde yaralanırken ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk adildi. Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İbazal Vardar, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken Vardar’ın bir akrabalarının düğününden döndükleri öğrenildi.