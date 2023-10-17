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Gereksiz yere çağrı merkezini arayan vatandaşlar, hastane randevusundan nöbetçi eczaneye, pasta tarifinden düğün davetine kadar görevlilere birbirinden ilginç sorular yöneltiyor.



İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yarısından fazlası asılsız ve gereksiz çağrılar olarak kayıtlara geçiyor. Yozgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz yere meşgul edenlere birinci aramada bin 250 lira, tekerrürü halinde ise iki katı olarak 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanıyor. Gereksiz çağrılar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinin iş yükünü arttığı gibi, acil müdahale bekleyen vatandaşlara ulaşmada da gecikmeler yaşanıyor.



“PASTA TARİFİ İSTEYENLER DAHİ OLUYOR”

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarından Nidanur Çınar, gelen çağrıların yarısına yakınının asılsız ve gereksiz olduğunu belirterek, “Biz bu tür vakalarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Aldığımız vakaların neredeyse yarısına yakını bu şekilde geliyor. Pasta tarifi soranlar oluyor, yazın düğünüzüm var düğünümüze gelin gibi sorular geliyor. Nöbetçi eczane soranlar ve hastane randevusu almak için arayanlar oluyor. Biz tabi gerekli yönlendirmeleri yapıp onlara yardımcı olmaya yine çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı istiyorlar, tabii o sırada gerçek vakalara ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz ya da geç ulaşabiliyoruz. Çok fazla ilginç durumlarla karşılaşıyoruz” dedi.



“EN KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çalışanlardan Rıfat Tekin de, “Yazın çok fazla düğüne davet ediliyoruz, yaş pasta tarifi isteyen çok oluyor. Genelde vatandaşlarımız yolda, dağda kaldık gibi asılsız ihbarlarda bulunuyorlar. Bunlar bizim zamanımızı alıyor ama yine vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“İLK ARAMADA BİN 250 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR”

Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Harun Esim ise 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz ve asılsız ihbarlarla meşgul edenlere idari para cezasının uygulandığını hatırlatarak, “Valiliğimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz, çağrıları 2016’dan beri tek noktadan karşılamakta olup ilgili birimlere yönlendirmektedir. Ancak gelen çağrıların yarısından fazlası asılsız veya gereksiz bir şekilde gelmektedir. Bu da personelimizin çalışmasında sıkıntı yaşatmakta ayrıca acil durumda olan vatandaşlarımıza sıkıntı oluşturmaktadır. En çok, yazın düğünlere davet ya da yemek, pasta tarifleri istemesi gibi gereksiz ihbarlar geliyor. Biz de vatandaşlarımıza gereksiz yere aramamaları konusunda uyararak tekrar çağrıyı sonlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın cezai bir müeyyideye kalmamaları için özellikle ilk aramalarda bin 250 lira ikinci aramada bunun iki katı şeklinde bir idari yaptırım sürece var. Cezai işleme kalmamaları için bizleri gereksiz yere aramamaları ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.