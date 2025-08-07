Yozgat’ın komşusu Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Düğün Bir Anda Savaş Alanına Döndü (3)-1

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa süre içinde tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

Düğün Bir Anda Savaş Alanına Döndü (4)-1

Vicdanları sızlatan olay: Bebek çöp konteynerinin yanına atıldı!
Vicdanları sızlatan olay: Bebek çöp konteynerinin yanına atıldı!
İçeriği Görüntüle

Kavgada kafasına sopayla darbe alan 1 kişi ile bıçakla yaralanan 1 kişi ağır yaralandı. Çıkan arbedede toplamda 3 kişinin yaralandığı kavgada, araçların camları da kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün Bir Anda Savaş Alanına Döndü (2)-1

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA