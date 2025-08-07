Yozgat’ın komşusu Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kısa süre içinde tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı.

Kavgada kafasına sopayla darbe alan 1 kişi ile bıçakla yaralanan 1 kişi ağır yaralandı. Çıkan arbedede toplamda 3 kişinin yaralandığı kavgada, araçların camları da kırıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.