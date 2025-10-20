Mevcut uygulamada, EDS’den kesilen cezaların yüzde 30’u yerel yönetimlere aktarılıyor ve bazı ilçelerde bu durum bütçe açısından önemli bir gelir kalemi haline gelmişti. Yeni düzenleme ile bu payın ya sınırlandırılması ya da tamamen kaldırılması gündemde.

İçişleri Bakanlığı Çalışma Başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Meclis’te AK Partili milletvekillerini bilgilendirirken, 2026’da EDS’lerde değişiklik yapılacağını açıkladı. Bakan Yerlikaya, “Bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Parti kaynakları, söz konusu düzenlemenin, Aralık 2015’te Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle hayata geçirilen TEDES tedbirlerini kapsadığını belirtti. Mevcut sistemde kurulum ve bakım giderleri için trafik cezalarının yüzde 30’u belediyelere aktarılıyor.

EDS Gelirlerinin Detayları

Yürürlükteki düzenlemeye göre, EDS’den kesilecek trafik cezalarının yatırım maliyetini karşılayacak kısmının yüzde 30’u, sonrasında yüzde 15’i hizmet bedeli adı altında belediye ve dolayısıyla taşeron şirketlere aktarılıyor. Bu sistem, bazı kısa mesafelerde hız limitlerinde ani değişimlere yol açarken, kayıtlara geçen çok sayıda şikâyet ve bulguya da neden oldu.

Yetkililer, temel amacı yol güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek olan EDS uygulamasından, yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçileceğini vurguluyor.

Meclis ve Yasa Süreci

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor. Düzenleme hayata geçerse, EDS gelirlerinin dağılımı yeniden şekillenecek ve sistemin asli amacı olan trafik güvenliğinin artırılması ön plana çıkarılacak.