Adalet ve Kalkınma Partisi Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, AK Parti'nin milletin hala en büyük umudu olduğunu belirterek, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Başkan Düğenci seçim sürecinde özverili çalışmalarda bulunan teşkilat mensuplarına ve gönüllülere büyük bir minnettarlıkla teşekkür etti.

Düğenci, yaptığı açıklamada, hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci olduklarını ve bu sonucun son derece önemli olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde ve Boğazlıyan'da birinci olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Düğenci, teşkilat üyeleri ve gönüllülerin yoğun çalışmalarının bu başarıya ulaşmalarını sağladığını belirtti.

Düğenci, "AK Parti, bu ülkenin en büyük umududur. Milletimiz bizden yeni hizmetler bekliyor ve bizim için en şerefli görev bu millete hizmet etmektir" diyerek sözlerini sürdürdü. Milletle olan temaslarını kesmeyeceklerini ve teşkilatın bütün kademeleriyle sahada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Düğenci, Boğazlıyan'ı da daha ileriye götürmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Son olarak Düğenci, Boğazlıyanlı hemşerilerine hitaben, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdikleri teveccüh ve güven için şükranlarını sundu. Sağduyulu ve ferasetli bir milletin bir evladı olmaktan gurur duyduğunu belirten Düğenci, Yüce Rabbimden birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin daim ve muzaffer olmasını temenni etti.

Osman Düğenci, AK Parti'nin Boğazlıyan'da güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini ve millete hizmet etmek için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı. Ayrıca Cumhur İttifakı'na da desteklerinden dolayı teşekkür etti. Haber Merkezi