Coşkunsoy, sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumların ancak ruhsal ve bedensel açıdan dengede olan fertlerle mümkün olacağını belirtti.

Coşkunsoy, bağımlılıkların özellikle genç nesil üzerinde olumsuz etkiler yarattığını, aile yapısını zayıflattığını ve toplumsal huzuru tehdit ettiğini kaydetti. Alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, teknoloji ve ekran bağımlılığı gibi farklı türlerdeki zararlı alışkanlıkların yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve sosyal sağlığı da tehdit ettiğini ifade etti.

Merkezi Ankara Gölbaşı’nda bulunan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren DÜBAMDER’in kuruluş amacının bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumun tüm kesimlerine ulaşmak olduğunu söyleyen Coşkunsoy, derneğin millî ve manevî değerlere bağlı olarak ahlaki ve kültürel kalkınmayı esas alan bir anlayışla hareket ettiğini aktardı. Bağımlılığın sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir görev olarak ele alındığını belirtti.

Coşkunsoy, gençlerin bağımlılık tuzaklarından korunmasının ve bağımlılıkla mücadelede zarar görmüş bireylerin topluma yeniden kazandırılmasının derneğin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Bu hedef doğrultusunda, uzman psikologlar, psikiyatristler ve sosyal hizmet uzmanları ile iş birliği içinde profesyonel destek sağlandığını ifade etti.

Gönüllü kadronun özverili çalışmaları ve devletin ilgili kurumlarıyla kurulacak güçlü iş birlikleri sayesinde Türkiye’nin her ilinde temsilcilikler açmayı planladıklarını aktaran Coşkunsoy, uzun vadede bağımlılıkla mücadeleye yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

“Bağımlılık bir kader değil, değiştirilebilir bir süreçtir” diyen Coşkunsoy, toplumun her kesimini bu mücadelede ortak olmaya davet ederek, “Sağlıklı, üretken ve değerlerine bağlı bir nesil için birlikte hareket etmeli, gençlerimizin geleceğini hep birlikte inşa etmeliyiz. Atılan her adım, umut dolu yarınlar için bir fırsattır” dedi.