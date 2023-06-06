Kutsal topraklara gidecek hacı adayları, yakınları ve çok sayıda vatandaş sabah saatlerinde Bilal Şahin Külliyesinde bir araya geldi. Hacı adaylarının uğurlanması öncesinde İl Müftüsü Ali Gülden tarafından okunan duaların ardından hacı adayları, helallik alarak toplanma yeri olan Ankara'ya hareket etti. Ankara´dan da havayoluyla Mekke´ye gidecek olan hacı adayları duygusal anlar yaşadı. İHA