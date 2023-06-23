84 yaşındaki Gülbeyaz Arslan tedavi gördüğü Yozgat Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.
Gülbeyaz Arslan dün Cuma namazına müteakip Çapanoğlu Büyük Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Arslan Sarı Topraklık mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Siyasi Parti İl Başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Bizde İleri Gazetesi olarak Gülbeyaz Arslan’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Alpaslan Demir