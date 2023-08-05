Çapanoğlu Büyük Camiinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Yozgat Valisi Ziya Polat, Eski Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat eski Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Komutanı Halil Başer, ilçe ve belde belediye başkanları, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
İleri Gazetesi ailesi olarak Başer ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Alpaslan Demir