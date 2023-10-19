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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için dün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurmuştu.

Duyuru üzerine tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da vatandaşlar, Filistin’in Gazze kentinde katledilen yüzlerce kişi için camileri doldurdu. Öğle namazının ardından tüm camilerde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardında hayatını kaybeden Müslümanlar için dualar edildi.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’nde gıyabi cenaze namazı kılınarak hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlar için dua edildi. (Alpaslan Demir)