Fransız kökenli Amerikan Du Pont ailesi, servetini barut ve tekstil üretiminden elde eden, sonrasında imalatın çeşitli alanlarına yönelen bir aile olarak bilinir. Ailenin kökeni, Paris'te doğan ünlü fizyokrat yazar Pierre-Samuel du Pont'a (1739-1817) dayanır. İki oğlundan biri olan Eleuthère-Irénée du Pont, 1800 yılında Amerika'ya göç ederek 1802'de Wilmington, Delaware'de bir barut fabrikası kurdu. Bu girişim, özellikle 1812 Savaşı sırasında büyük bir başarı sağladı ve aileyi Amerika'nın en zenginlerinden biri haline getirdi.

Eleuthère-Irénée'nin oğulları Alfred Victor du Pont ve Henry du Pont, şirketi daha da büyüterek iç savaş sonrası Amerika’da büyük genişlemeler gerçekleştirdi. Aile, kimya devi DuPont şirketinin yanı sıra otomotiv sektöründe General Motors gibi şirketlerde de önemli yatırımlara sahip oldu.

Du Pont ailesi, Amerika’nın sanayi tarihine yön veren ve servetini çeşitli sektörlerde genişleten önemli bir aile olarak tanınır.