Kredi faiz oranlarının yüzde 7.5'ten yüzde 17'ye yükseltildiği ve eski kredilerde faiz oranının yüzde 120'ye varan oranlarda artış gösterdiğini belirten Başkan Nevzat Uçar, “Yine geçtiğimiz yıl daha önce örneği görülmemiş bir şekilde Halkbank aracılığıyla çekilen eski kredilerin faiz oranlarındaki artış, esnafın borcunu daha da artırmıştı” şeklinde konuştu.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Uçar, “Aradan geçen bir yıllık süre içinde bugün ülke ekonomisi daha da kötü duruma gelmiş, enflasyon daha da artmış, vatandaşın alım gücü daha da düşmüş durumdadır. Öte yandan Esnaf kan ağlamaktadır. Borç, faiz ve iş yapamama nedeniyle önümüzdeki bir kaç ay içinde kapısına kilit vuracak esnaf sayısı her geçen gün artmaktadır. Biraz daha dayanma gücü olan esnaf kesimi ise daha da zor geçecek kış dönemini kara kara düşünmektedir” diye konuştu.

“DESTEĞE İHTİYAÇ VAR”

Türk halkının çok zorlu bir süreç içerisinde bulunduğunu söyleyen Uçar, “Bu süreç kış mevsiminde daha da katlanacak. Esnaf kesimi için durum daha da zor olacak gibi görünüyor. Esnafın bunu atlatması için devlet desteğine ihtiyacı var. Özellikle KOSGEB vasıtasıyla önümüzdeki süreçte en az bir yıl ödemesiz sıfır faizli kredilerin mutlaka esnafa sağlanması gerekiyor. Yoksa esnafın durumu pek iç açıcı değil ve tek başına bu işin içinden çıkma imkanı çok zor görünüyor. Ayrıca BAĞKUR prim borçları ile ilgili bir düzenleme yapılması, en azından prim borcu faizlerinin silinmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.