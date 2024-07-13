Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 virüsünün yeni bir varyant grubu olan FLiRT'in dünya genelinde hızla yayıldığını duyurdu. Yeni varyant, JN.1 türevinden türeyen ve antikorlardan kaçabilen mutasyonlara sahip. DSÖ, FLiRT varyantının Covid-19 vakalarında artışa neden olabileceği konusunda uyardı.

FLiRT varyantları, Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hale gelen JN.1'in türevleri olarak biliniyor. Varyantın virüsün başak proteinlerinde kilit üç mutasyon bulunuyor. Bu mutasyonlar, virüsün antikorlardan korunmasını sağlıyor ve bu nedenle aşıların etkinliği konusunda belirsizlik yaratıyor.

FLiRT varyantları ilk olarak ABD'deki atık sularda tespit edildi. Bilim insanları, semptomlar gözlemlenmese bile kanalizasyon testleri sayesinde topluluklarda dolaşan Covid-19 izlerini belirleyebiliyor. Varyantın ilk nerede ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor.

DSÖ'nün açıklamasına göre, Covid-19 vakaları dünya genelinde genel bir düşüş gösterse de bazı bölgelerde artış yaşanıyor. İngiltere Halk Sağlığı Ajansı, FLiRT varyantlarının ne kadar ağır ve bulaşıcı olabileceğini anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak şu ana kadar bu varyantların İngiltere'de dolaşımda olan diğer varyantlardan daha baskın olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.