Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), bin 917 adet iş makinesi ve 3 bin 633 adet diğer ekipmandan taşıtlar, taşıma makineleri, yardımcı makineler oluşan toplam 5 bin 550’lik mevcuduyla ülkenin en büyük makine parklarından birine sahip.

DSİ, yeşil karıncalar ile öncelikli olarak asli görevleri arasında yer alan taşkınlarla mücadelesini sürdürüyor.

“Yeşil Karıncalar taşkına yönelik çalışmaların yanı sıra orman yangınları, deprem ve çığ gibi afetlerde de seferber olarak afet zararlarının önlenmesi ve azaltılması yönündeki çalışmalara güçlü destek sağlıyor. Yeşil Karıncalar ayrıca terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonlarda Milli Savunma Bakanlığı emrinde görevlendiriliyor.

DERELERİN YEŞİL BEKÇİLERİ

Yeşil karıncalar taşkın öncesi, taşkın anı ve sonrasında vatandaşların can ve mal emniyetini temin etmek maksadıyla gece gündüz çalışıyor.

İş makineleri taşkın öncesi çalışmalar kapsamında dere yatağı ıslahı, sedde yapımı, taş tahkimat, dere yatağı genişletme, dere yatağı değiştirme, kanal temizliği gibi faaliyetlerde kullanılıyor. Taşkın sonrasında; taşkın hasarlarının giderilmesi, rüsubat temizliği ve dere yatağı ıslahı gibi çalışmalar yapılıyor. Taşkın esnasında ise taşkınların yıkıcı etkisini arttıran iri rusubi malzemelerin (ağaç gövdesi, kaya, kütük gibi) köprü ve menfezleri tıkamasına mani olunuyor, tıkanan bu gibi yapılar rusubi malzeme temizlenerek açılıyor ve yatak akış emniyeti sağlanıyor. AFAD koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarına iştirak ediliyor.

YEŞİL KARINCALARDAN 3,9 MİLYAR LİRALIK KATKI

DSİ, Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı tarafından makine parkının etkin ve verimli kullanımını temin etmek maksadıyla oluşturulan çalışma programı çerçevesinde yurt genelinde ve yurt dışında faaliyetler yürütülüyor.

2023 yılı içerisinde, makine parkındaki ekipmanlarla yurt sathında yapılan taşkın kontrol faaliyetleri neticesinde ekonomiye DSİ Birim fiyatları ile yaklaşık 3,9 milyar TL katkı sağlandı. Bu katkının yılsonu itibariyle 7 milyar lirayı aşması bekleniyor.

2023 yılı içerisinde başta Kastamonu, Sinop ve Ordu olmak üzere Batı ve Orta Karadeniz’de meydana gelen sel felaketlerinde ve yurdumuzun muhtelif bölgelerinde meydana gelen yangın felaketlerinde yaklaşık 440 adet ana grup iş makinesi çalışma yaptı.

ASRIN FELAKETİNDE YEŞİL KARINCALAR

Yeşil karıncalar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve asrın felaketi olarak değerlendirilen depremlerden sonra afet bölgesinde de etkin rol üstlendi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla seferber olarak bölgeye intikal etmeye başlayan DSİ ekipleri, AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama, kurtarma, enkaz kaldırma ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması hususundaki çalışmalara aktif katılım sağladı. Çalışmaların en yoğun olduğu süreçte bölgedeki DSİ personeli sayısı 8 bin 25’e, iş makinesi ve ekipman sayısı ise 3 bin 42’ye ulaştı. DSİ, arazi deneyimli teknik personeli ve güçlü iş makinesi parkı ile depremin yarattığı yıkıcı etkilerin giderilmesi maksadıyla gece gündüz görev yaptı. Haber Merkezi