Sorgun Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, tamamlanan taşkın koruma kanalı çalışması ile hem vatandaşları hem de tarım arazilerini taşkın riskine karşı güvence altına aldı.

Taşkın Riskine Karşı Güvence1

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Çalışmalar gelecek için önemli bir adım olarak doğal afetlere karşı daha güvenli bir çevre oluşturmayı hedefliyor” dedi.

Taşkın Riskine Karşı Güvence3

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Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu hizmetlerin Yozgat'a kazandırılmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, milletvekilleri ve diğer yetkililere teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Yasin Nazım Kayhan