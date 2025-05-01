Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı Serkan Kaman başkanlığında, Yozgat Uzunlu Barajı Sulaması'na ilişkin köy muhtarları ve çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sulama projesinin detayları katılımcılarla paylaşıldı.
Toplantıda verilen bilgilere göre, sulama inşaatının tamamlanmasının ardından 80 bin dekar tarım arazisi modern borulu şebeke sistemiyle sulanabilecek.
Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki tarımsal verimliliğin ve ekonomik katkının artmasının hedeflendiğini belirtti.
Muhabir: Alpaslan Demir