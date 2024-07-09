Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Kadışehri ilçesinin Gümüşdiğin köyünde taşkın kontrol kanalı tamamlandı.

DSİ personeli tarafından iş kapsamında bin 304 metre kanal ve 7 adet menfez geçişi yapıldı.

Tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile yöre halkını ve toprağı taşkın zararlarından korumayı hedefledikleri bildirildi.

Konu ile ilgili DSİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat Kadışehri Gümüşdiğin köyünde tamamlanan taşkın kontrol kanalı ile yöre halkını ve toprağımızı taşkın zararlarından korumayı hedefliyoruz. İş kapsamında bin 304 metre kanal ve 7 adet menfez geçişi tamamlanarak hizmete alınmıştır” denildi.