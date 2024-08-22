Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, derelerin ıslahı ve ilçeye kazandırılmasını amaçladıkları proje kapsamında belediyenin girişimleri ve istekleri doğrultusunda DSİ tarafından çalışmaların başladığını bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamada yapan Başkan Ekinci, “Derelerimizin ıslahı ve şehrimize kazandırılmasını amaçladığımız projemiz kapsamında belediyemizin girişimleri ve istekleri doğrultusunda DSİ Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Delibaş Deresinde temizlik çalışmaları başladı” dedi.