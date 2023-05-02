Devlet Su İşleri Kayseri Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda Noter tarafından kura çekimi yapılacak.

DSİ 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ Kurumumuza alımı yapılacak olan Daimi İşçi personelin tespitine yönelik olarak Çalışma ve İş Kurumuna yapılan başvurular (öncelikli sırada yer alanların dâhil olduğu) üzerinden 03 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) Konferans Salonunda Noter tarafından kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi Kurumumuzun Facebook adresi https://tr-tr.facebook.com/DSI.12.Bolge.Mudurlugu/ üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 17/04/2023-24/04/2023 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır. İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 03/05/2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacaktır. İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir