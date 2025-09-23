Yerköy Jeotermal Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) sahasında taşkın incelemesi yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan ve ilgili şube müdürleri ile birlikte Yozgat Yerköy Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi sahasında incelemelerde bulundu.

Heyet, bölgede taşkın yönünden yaşanabilecek riskleri yerinde tespit ederek gerekli önlemler konusunda değerlendirmeler yaptı. İncelemelerde OSB sahasının altyapı ihtiyaçları ve taşkın koruma çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler ele alındı.

Devlet Su İşleri yetkilileri, tamamlandığında jeotermal enerjiyle ısıtılacak seraların hem bölge tarımına hem de istihdama önemli katkılar sunacağını vurguladı.