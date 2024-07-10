Çekerek’e bağlı Özükavak kasabası Kızboğan Deresi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri devam eden taşkın koruma kanalı çalışması devam ediyor.

DSİ tarafından devam eden çalışmalarda vatandaşlar ve topraklar taşkın risklerinden korunuyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Geleceğimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi, doğal afetlere karşı daha güvendeyiz. Bu hizmetlerin İlimize yapılmasında, başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı olmak üzere DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta’ya, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız” ifadelerine yer verildi.