Devlet Su İşleri (DSİ) Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve 123. Şube Müdürü Nurettin Şenol, Yozgat Bozok Üniversitesi yerleşkesinde yapımı devam eden gölet projesi sahasında incelemelerde bulundu.

Proje sahasında yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren DSİ Kayseri Bölge Müdürü Rahmi Şahin, gölet tamamlandığında 125 bin metreküp su depolanacağını ve bu sayede 180 dekarlık tarım arazisinin sulanabilir hale geleceğini söyledi.

Bölge Müdürü Şahin, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, projeyle hem üniversite yerleşkesinde tarımsal üretime katkı sağlanacağını hem de yeraltı su kaynaklarının korunmasına destek verileceğini ifade etti.

Gölet inşaatının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye önemli bir tarımsal sulama altyapısı kazandırılması hedefleniyor.