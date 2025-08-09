Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yer alan ve trafiği tehlikeye sokan paylaşımları göz ardı etmedi.

Ekipler, yapılan paylaşımları göz önüne alarak, Kadir Has Stadyumu Kuzey Otoparkı’nda drift atan bir araca 64 bin 896 TL idari para cezası uyguladı.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el koyulurken, şahıs hakkında ‘trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan ekipler, sosyal medyada paylaşılan ve sürücülerin görüşünü engelleyecek şekilde duman atan başka aracında tespitini sağladı.

Ekipler tarafından sürücüye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince 4 bin 334 TL cezai işlem uyguladı.

Araca el koyan ekipler, arızanın giderilmesi üzerine aracı sahibine teslim etti.