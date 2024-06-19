Havaların ısınmasıyla birlikte kenelerin aktivitesi artmaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü, kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülmeye başlarken Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin vatandaşları keneden korunmaları için uyarılarda bulundu.

Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudun ve giysilerin kene açısından kontrol edilmesi gerektiğini belirten Dr. Şahin, kenenin fark edildiği an en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını söyledi.

Isırık bölgesinin su ve sabun ile temizlenmesi gerektiğini söyleyen Dr. Şahin, “Ormanlık alanlardan döndükten sonra vücudunuzu ve giysilerinizi kene açısından kontrol edin. Keneler genellikle vücutta veya saç derisinde kolayca fark edilebilirler. Kene varsa kendiniz çıkarmaya çalışmayın Vatandaş üzerinde bir kene bulduğunda yapılması gereken en önemli şey, keneyi kaldırmaktır. Keneleri bir kene temizleme aracıyla veya bir cımbız setiyle kaldırmak mümkün olabilir. İmkanı varsa da bu işlemi gerçekleştirmek için en yakın bir sağlık merkezine gidilmesi tercih edilebilir. Isırık bölgesi su ve sabun ile temizlenmelidir. Kene çıkarıldıktan sonra öldüğünden emin olmak için antiseptik alkole batırılmalı ve kapalı bir kaba yerleştirilmelidir” dedi.