Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldız, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İş birliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology – COST Association)” tarafından desteklenen “CA24170 - Building Resilient Rural Communities through Synergy of Traditional Knowledge and Technological Innovation” başlıklı COST Aksiyonunda, Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev alacak.

Uluslararası bilimsel araştırma iş birliklerindeki etkinliğin güçlendirilmesinin yanı sıra üniversite ve ülkenin uluslararası araştırma ağlarındaki temsili açısından da önem taşıyan COST Aksiyonları, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, COST Aksiyonuna Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilen Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Yıldız’ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.