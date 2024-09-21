Dr. Şahin, kök hücrelerin sağlıklı bireylerden alınarak lösemi gibi hastalıklara sahip kişilere nakil edildiğini belirtti. Şahin, bu işlem sayesinde lösemi hastalarının normal kan yapımının sağlandığını vurguladı.

Kemik iliği naklinin, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı durumlarda hayati önem taşıdığını ifade eden Dr. Şahin, bu tür nakillerin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını kaydetti.

Kök hücrelerin, yaşam boyu kendini yenileyebilme ve farklı hücrelere dönüşebilme kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Dr. Şahin, bu hücrelerin ihtiyaca göre farklılaşarak, hücrelerin gelişim ve çoğalmasını sağladığını söyledi.

Bağışçı olmak isteyenlerin 18-50 yaş aralığında sağlıklı bireyler olması gerektiğini belirten Dr. Şahin, hepatit, sifiliz, kronik hastalıklar gibi sağlık sorunları olmayan kişilerin bağışçı olabileceğini aktardı. Bağış sürecinin detayları hakkında bilgi veren Dr. Şahin, başvuru sonrasında bilgilendirme görüşmesi yapıldığını, kan testlerinin ardından doku tipleme işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Kök hücre bağışçısı olmak isteyenler için gerekli testlerin yapılacağını ve enfeksiyon hastalıkları açısından herhangi bir risk yoksa, bağışçının verilerinin, nakil bekleyen hastalar için değerlendirileceği ifade edildi. Daha fazla bilgi için Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (TÜRKÖK) internet sitesinin ziyaret edilmesi önerildi.

Dünya genelinde binlerce insanın kök hücre bağışını beklediği bu dönemde, farkındalık yaratmak ve bağışçılara ulaşmak büyük önem taşıyor.