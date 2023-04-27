Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper Ortaokulu'nda öğrenim gören çocuklar hazırlanan geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

Yozgat Gençlik Merkezince yürütülen “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında, gönüllüler Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper Ortaokulu'nda oyun alanları kurdu.

Gönüllü gençler, Ortaokulda eğitim-öğretim gören öğrencilerle bir araya geldi. Yürütülen proje kapsamında, okul içerisine kurulan oyun alanları ile öğrenciler keyifli bir gün geçirerek, gönüllerince eğlendi.

“BİLGİLENDİRİP, EĞLENDİRDİK”

Gerçekleştirilen etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, “Merkezimiz Her Yerde projesi ile il genelindeki okullarımızda okuyan öğrencilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Proje kapsamında bu seferki durağımız Bahçeşehir Şehit Mehmet Armağan Alper Ortaokulu oldu. Ortaokul içerisine kurduğumuz geleneksel sportif stantlarla hem öğrencilerimizi bilgilendirdik, hem de onlara keyifli dakikalar yaşattık. Bundan sonrada diğer okullarımızı ziyaret edip, öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Gençlik Merkezi gönüllüleri olarak, okulda eğitim-öğretim gören öğrencilere masa tenisi, mini golf, voleybol gibi sportif oyunlar hazırlayarak, oyunlar oynadık. Öğrencilerimiz hem oyun oynadılar, hem de oynanan oyunlar hakkında bilgi sahibi oldular. 'Merkezimiz Her Yerde' projesindeki amaç; gençler arasında sosyal farkındalık oluşturarak sağlıklı bir iletişim ortamı oluşturmak, sorumluluk duygularını geliştirmek ve topluma daha duyarlı bireyler kazandırmak, kırsalda yaşayan ve köy okulunda okuyan gençlere gençlik liderlerimizin aracılığıyla vizyon kazandırmak, gençlere çevre bilinci kazandırmak, gençlerde aidiyet duygusu oluşturmak ve bununla birlikte gönüllü gençlerimizin ve öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu arttırmaktır” diye konuştular. Melike Aslı Arslan